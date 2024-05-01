Чехия оштрафовала Avast на $14,8 млн за торговлю данными пользователей

Позиция ÚOOÚ такова: Avast утверждала, что не собирает и не идентифицирует данные пользователей, но на практике посредством своего антивируса и через браузерные расширения собирала данные, которые затем передавала чешскому филиалу входящей в материнскую компанию Jumpshot, после чего данные продавались третьим лицам. Таким образом «на сторону» были отправлены данные 100 млн пользователей.

При этом часть данных использовалась для целенаправленной идентификации пользователей.

ÚOOÚ сообщила, что ситуация усугубляется тем фактом, что Avast — один из лидеров отрасли информационной безопасности и поэтому ситуация ещё более чувствительная.

В свою очередь, Avast заявила о несогласии с регулятором и о намерении судиться. По словам представителя вендора, Avast привержена всецелой защите пользовательских данных и о принятии всех необходимых мер по обеспечению конфиденциальности.