Чехия отказалась передать Украине танки Leopard 2

В военном ведомстве Чехии эту информацию назвали несоответствующей действительности. Также отмечается, что на совещании стран НАТО в Рамштайне, США, ничего подобного не обсуждалось.

«Иностранные СМИ сообщили, что Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины. Эта информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении Минобороны Чехии.