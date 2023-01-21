Чехия отказалась передать Украине танки Leopard 2

17:24, 21 января 2023
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Чехия отказалась передать Украине танки Leopard 2А слухи о своём согласии назвала неправдой
Министерство обороны Чехии прокомментировало заявление нескольких немецких СМИ, что страна якобы готова передать Украине танки Leopard 2, которые получила в качестве компенсации от Германии за передачу ВСУ советских танков Т-72.
Фото: Kmweg.com
В военном ведомстве Чехии эту информацию назвали несоответствующей действительности. Также отмечается, что на совещании стран НАТО в Рамштайне, США, ничего подобного не обсуждалось.
«Иностранные СМИ сообщили, что Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины. Эта информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении Минобороны Чехии.