Чехия полностью запретит пластиковую посуду уже летом 2021 года

Вообще, свежий указ касается абсолютно всех изделий, произведённых из пластика, передаёт слова министра охраны окружающей среды Чехии Рихарда Брабеца газета Известия. Также чиновник напомнил, что пластик является одним из главным способов загрязнения окружающей среды. С учётом намерений Чехии всерьёз взяться за экологический вопрос, решение об отказе от пластика выглядит максимально уместным.

Отметим, что в ближайшие годы многие страны Европы намерены также отказаться от использования пластиковых изделий. В их числе Франция, Германия и даже экс-участница союза Великобритания.