Наука и технологии
Сегодня 09:26
Чехия полностью запретит пластиковую посуду уже летом 2021 года
Это должно сильно помочь стране в борьбе за экологию
Как стало известно, власти Чехии приняли решение о полном запрете пластиковой посуды в стране. Так, начиная с 1 июля 2021 года, запрещено будет не только производство, но даже использование утвари из пластика.
Вообще, свежий указ касается абсолютно всех изделий, произведённых из пластика, передаёт слова министра охраны окружающей среды Чехии Рихарда Брабеца газета Известия. Также чиновник напомнил, что пластик является одним из главным способов загрязнения окружающей среды. С учётом намерений Чехии всерьёз взяться за экологический вопрос, решение об отказе от пластика выглядит максимально уместным.
Отметим, что в ближайшие годы многие страны Европы намерены также отказаться от использования пластиковых изделий. В их числе Франция, Германия и даже экс-участница союза Великобритания.