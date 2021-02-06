Человеческая сперма оказалась полезна в лечении генетической болезни

В опубликованном Medicalxpress материале сообщается об исследовании ученых из Манчестерского университета с сотрудниками из Великобритании, Франции и США. Так, в рамках научной работы обнаружили редкие модификации в гене EIF5A у семи детей с задержкой развития и трудностями в обучении.

Сообщается, что у самой болезни все еще нет названия и исследователи не знают, сколько людей от нее страдает. Вызвано оно, в свою очередь, неправильным синтезом белка, что и приводит к задержке развития. Специалисты пришли к выводу, что лечить его можно посредством соединения, изначально выделенного из человеческой спермы.