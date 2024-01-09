Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Наука и технологии
08:15, 09 января 2024
1 мин.

Человеческие останки и ДНК успешно отправили на Луну

Но есть те, кто против такого

Ракета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance успешно отправила на Луну частный лунный модуль Peregrine, а также человеческие останки и ДНК.

Модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic из Питтсбурга, стремится стать первым частным космическим аппаратом, мягко приземлившимся на Луне.

Он отправлен в рамках программы CLPS NASA, которая призвана подготовить почву для пилотируемых лунных посадок в рамках программы Артемида.

На борту Peregrine находятся различные научные грузы, предоставленные NASA и другими космическими агентствами, а также коммерческие грузы.

Среди частных грузов находятся мемориальные капсулы от компаний Celestis и Elysium Space. Отметим, что их включение в миссию вызвало критику со стороны Навахо-Нейшен, которые заявили, что доставка человеческих останков на Луну осквернит священное пространство.

Источник:Space
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Луна
,
#космос
,
#наука
Новости партнеров
Новости партнеров