Человеческий мозг оказался способным решать самые сложные задачи незадолго до сна

Об этом сообщается в издании Science Advances. Так, согласно данным биологов, за мгновения до засыпания у людей фиксируется так называемый «творческий подъем». Случается он, как правило, во время фазы сна или стадии без быстрых движений глаз. Таким образом, лучше всего творческий процесс происходит именно в стадии между сном и бодрствованием.

Соавтор исследования и нейробиолог из Парижского института мозга Дельфина Удиетт поделилась, что побудил ее начать данную работу пережитый опыт. Так, по ее словам, она испытала много гипнагогических переживаний, напоминающих сны.

“Я была удивлена тому, что за последние два десятилетия почти никто из ученых не изучал этот период”, — отметила ученый.