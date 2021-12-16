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Человеческий мозг оказался способным решать самые сложные задачи незадолго до сна

Выяснилось в ходе исследования ученых
Ученые из Парижского института мозга установили, что всего за несколько мгновений до сна человеческий мозг может справиться с самыми сложными задачами.
Человеческий мозг оказался способным решать самые сложные задачи незадолго до сна

Об этом сообщается в издании Science Advances. Так, согласно данным биологов, за мгновения до засыпания у людей фиксируется так называемый «творческий подъем». Случается он, как правило, во время фазы сна или стадии без быстрых движений глаз. Таким образом, лучше всего творческий процесс происходит именно в стадии между сном и бодрствованием.

Соавтор исследования и нейробиолог из Парижского института мозга Дельфина Удиетт поделилась, что побудил ее начать данную работу пережитый опыт. Так, по ее словам, она испытала много гипнагогических переживаний, напоминающих сны.

Я была удивлена тому, что за последние два десятилетия почти никто из ученых не изучал этот период”, — отметила ученый.

Источник: Science Advances
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