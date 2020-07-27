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Человеческий смех превратят в надежный пароль
А ведь еще недавно казалось, что отпечаток пальца - единственный способ защитить данные
Как стало известно, ученые из отдела системотехники Лагосского Университета в Нигерии провели ряд исследований, показавших, что люди способны безошибочно идентифицировать друг друга по смеху. В связи с этим, уже совсем скоро специалисты намерены превратить человеческий смех в надежный пароль, так как смех не поддается имитации.
Так, судя по материалу, опубликованному в научном журнале International Journal of Biometrics, результаты испытаний, проведенных учеными, продемонстрировали, что точность идентификации личности по цифровой подписи, созданной на основе смеха, находится на крайне высоком уровне. Именно данный факт позволяет говорить о том, что учеными был найден новый метод создания паролей.
”Таким образом было показано, что смех можно использовать для биометрической идентификации личности и встроить пароли на его основе в системы искусственного интеллекта и различные приложения”, - говорится в выводах, сделанных группой ученых.