Человеческий смех превратят в надежный пароль

Так, судя по материалу, опубликованному в научном журнале International Journal of Biometrics, результаты испытаний, проведенных учеными, продемонстрировали, что точность идентификации личности по цифровой подписи, созданной на основе смеха, находится на крайне высоком уровне. Именно данный факт позволяет говорить о том, что учеными был найден новый метод создания паролей.

”Таким образом было показано, что смех можно использовать для биометрической идентификации личности и встроить пароли на его основе в системы искусственного интеллекта и различные приложения”, - говорится в выводах, сделанных группой ученых.