Человеческой цивилизации грозит скорая гибель

Человеческой цивилизации в своём современном виде существует последние десятилетия. Об этом говорится в докладе аналитиков национального австралийского центра по восстановлению климата Breakthrough в Мельбурне.

К масштабным бедствиям приведут изменение климата на фоне бездействия правительств, что выльется в социальный и экономический кризис.

В 2030 году глобальные выбросы парниковых газов достигнут максимальных значений, поскольку не предпринимаются и в ближайшее время предприниматься не будут эффективные шаги по снижению уровня сжигания ископаемого топлива. Если прогноз сбудется, то к 2050 году средняя температура на Земле повысится на три градуса по сравнению с доиндустриальными значениями, а к 2100 году — на пять градусов.

При этом потепление на четыре градуса уже несовместимо с существующей организацией глобального сообщества и разрушит большинство экосистем. При двух градусах уже начнётся массовое переселение из южных широт и количество «экологических беженцев» превысит миллиард.