Человечество исчерпало годовой запас возобновляемых ресурсов

Отметим, что исследователи занимаются вычислением точной даты конца ресурсов ежегодно. Несмотря на то, что в 2020 году человечество уже к 22 августа исчерпало все запасы, которые способны возобновиться в течение года, это является неплохим показателем относительно прошлых лет. К слову, в 2000 году люди исчерпали годовые запасы 23 сентября, тогда как в 2009 году это случилось уже 18 августа, а в 2019 году и вовсе 23 июля.

Согласно данным источников, связано изменение даты конца запаса ресурсов с пандемией коронавирусной инфекции. Так, введение карантинных мер позволило уменьшить потребление запасов на 10%, по сравнению с 2019 годом.