Человечество может лишиться интернета из-за солнечных бурь уже в 2024 году

Это явление, известное как «солнечный максимум», происходит примерно каждые 11 лет и характеризуется увеличением количества тёмных пятен на поверхности Солнца, вызванных значительными изменениями в его магнитном поле.

Индийские исследователи обнаружили новую связь между магнитным полем Солнца и его солнечным циклом, что позволяет предсказать, когда наступит пик солнечной активности.

Ожидается, что солнечный максимум наступит в начале 2024 года, что раньше, чем предсказывалось ранее. Это открытие противоречит последнему прогнозу NASA, который предполагал наступление максимума к концу 2025-го.

Самые интенсивные солнечные бури могут привести к катастрофическому ухудшению орбиты спутников, нарушению спутниковых услуг, таких как связь и навигационные сети, а также вызвать сильные возмущения в геомагнитном поле, что может привести к сбоям в электросетях, особенно в высоких широтах.