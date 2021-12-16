Человечеству предсказали «адскую» жару

Так, по мнению исследователей, из-за глобального потепления и наступления «адской» жары, уже совсем скоро люди не смогут подолгу работать на улице. Для начала такого сценария достаточно увеличения температуры планеты буквально на два и более градусов по Цельсию.

Сообщается, что больше остальных от потепления пострадают рабочие в тропических и субтропических регионах — в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и западной части Тихого океана. Уже сейчас немало сотрудников в этих регионах испытывают трудности во время работы на улице в жару. И с каждым градусом потепления жизнь вне помещений станет сложнее, предупредили ученые.

Напомним, что ранее о потеплениях из-за изменения климата отметили и в России. Так, за один лишь 2020 год средняя температура в стране увеличилась на 3,2 градуса.