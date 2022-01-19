Человечеству предсказали пандемию страшнее коронавируса

По мнению миллиардера, в связи с этим правительствам стран необходимо выделить миллиарды, которые должны быть пущены на борьбу со следующими эпидемиями. Гейтс считает, что данный вопрос обязан лежать на плечах филантропов и правительств богатых стран.

Что интересно, предприниматель также подчеркнул, что развитие инноваций для подготовки к следующей пандемии может быть полезно для решения других глобальных проблем из области здравоохранения. К таковым он отнёс разработку вакцины от ВИЧ, а также ещё более эффективных препаратов от туберкулеза и малярии.