Человечеству предсказали переход на бургеры из червей и личинок

На фоне этого всю большую популярность получают электромобили, электросамокаты и прочий «зелёный» транспорт. И совсем скоро, судя по всему, к ним присоединятся и производители пищи.

Уже сейчас существует немало заведений, которые предлагают своим посетителям бургеры из гороха и кокосового масла. А в ближайшем будущем, как прогнозируют крупные представители пищевой промышленности, популярность приобретут и бургеры из сверчков, червей и личинок.

Так, директор по инновациям Thai Union Group, компании, занимающейся изготовлением консервированного тунца, Туньяват Касемсуван заявил, что специалисты бренда заинтересованы в том, чтобы использовать в производстве насекомых.

Отметим, что свежая тенденция соответствует решению Евросоюза, которое было принято ранее в 2021 году. Тогда Брюссель признал саранчу съедобной для людей. Вместе с тем прямо сейчас европейские регуляторы вовсю изучают другие виды насекомых.