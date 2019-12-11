Человек оказался быстрее искусственного интеллекта в гонке дронов

К слову, до этого в данном типе гонок участвовали лишь беспилотники, управляемые людьми, но в этом году организаторы решили провести первую в своем роде гонку Artificial Intelligence Robotic Racing, в которой между собой соревновались дроны с процессорами Nvidia Xavier и четырьмя камерами. Но несмотря на кажущееся совершенство, дрон команды MAVLab под управлением искусственного интеллекта все равно прилетел к финишу в два раза медленнее, чем беспилотник Кохера — 12 секунд у ИИ против 6 секунд у человека.

”Всего десять лет назад для дрона вам бы потребовался процессор, который был бы размером с обеденную тарелку и потреблял бы столько энергии, что становился бы горячим и на нем можно было бы пожарить яичницу. Теперь по размерам он может сравниться с игральной картой и уже так не нагревается”, — рассказал старший научный сотрудник в области авионики и авиационных систем Университета Западной Англии доктор Стив Райт.