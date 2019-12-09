Человекоподобные роботы начнут утилизировать радиоактивные отходы в России

”Сейчас робот изготавливается. В начале следующего года уже будет проходить тестовые испытания”, - поделился Дудоров. Сообщается, что робота-мусорщика будут подвешивать на специальную стрелу, а подключаться к сети он будет проводами. Что касается управления машиной, то для этого предусмотрен костюм, который благодаря копирующему режиму передает все движения оператора роботу.

Машину будут эксплуатировать в радиоактивных каньонах, в которых находится скопление отходов с низким излучение. Благодаря роботу отходы будут сортироваться, обрабатываться, а также сжигаться. По словам Дудорова, в будущем андроид сможет работать полностью автономно.