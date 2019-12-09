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Человекоподобные роботы начнут утилизировать радиоактивные отходы в России
Первые испытания пройдут уже в 2020 году
В России утилизацию мусора в радиоактивных каньонах поручат человекоподобным роботам. По словам разработчика проекта, исполнительного директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова, первые испытания пройдут уже в начале следующего года.
”Сейчас робот изготавливается. В начале следующего года уже будет проходить тестовые испытания”, - поделился Дудоров. Сообщается, что робота-мусорщика будут подвешивать на специальную стрелу, а подключаться к сети он будет проводами. Что касается управления машиной, то для этого предусмотрен костюм, который благодаря копирующему режиму передает все движения оператора роботу.
Машину будут эксплуатировать в радиоактивных каньонах, в которых находится скопление отходов с низким излучение. Благодаря роботу отходы будут сортироваться, обрабатываться, а также сжигаться. По словам Дудорова, в будущем андроид сможет работать полностью автономно.