Человекоподобный робот показал чудеса акробатики на видео

Компания Boston Dynamics, известная своими забавными двуногими и четвероногими роботами, провела новую демонстрацию человекоподобного робота Atlas.

На опубликованном производителем видео можно полюбоваться, как робот проделывает целый гимнастический комплекс. Atlas делает стойку на руках, из неё переходит в кувырок, делает прыжок с разворотом и вообще показывает чудеса акробатики.

Все эти движение требуют согласованного и точного использования рук, ног и туловища.

Ранее Atlas проделывал различные прыжки, в том числе обратное сальто, сложное и для простого человека, а также самостоятельно шёл по сложным маршрутам с чередой различных препятствий.