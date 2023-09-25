Человекоподобный робот Tesla Optimus научился самостоятельно сортировать объекты на основе данных с камеры

Оказалось, что теперь Optimus может самостоятельно классифицировать объекты, основываясь только на данных с камеры, и даже выполнять элементарные движения из йоги.

В демонстрационном ролике робот успешно сортировал разноцветные кубики, помещая их в соответствующие контейнеры.

Для этого Optimus использовал технологию, аналогичную системе автономного вождения Tesla FSD 12, которая основана на принципе «видеовход — управляющий выход». Это позволяет роботу анализировать окружающую среду и принимать решения на основе полученной информации.

Напомним, что робот был впервые представлен Tesla в августе 2021 года. Основная цель создания устройства — выполнение рутинных или потенциально опасных задач, таких как перенос тяжёлых предметов или покупка продуктов.

Робот имеет высоту 1,8 метра, весит 57 кг и может развивать скорость до 8 км/ч. В его арсенале передовые технологии в области ИИ и компьютерного зрения, разработанные инженерами Tesla.