Человекоподобный робот Tesla Optimus научился самостоятельно сортировать объекты на основе данных с камеры

Человекоподобный робот Tesla Optimus научился самостоятельно сортировать объекты на основе данных с камерыВидимо, прогресс уже не остановить
Современные технологии продолжают удивлять. Не так давно Optimus, человекоподобный робот компании Tesla, продемонстрировал свои новые навыки.
Оказалось, что теперь Optimus может самостоятельно классифицировать объекты, основываясь только на данных с камеры, и даже выполнять элементарные движения из йоги.
В демонстрационном ролике робот успешно сортировал разноцветные кубики, помещая их в соответствующие контейнеры.
Для этого Optimus использовал технологию, аналогичную системе автономного вождения Tesla FSD 12, которая основана на принципе «видеовход — управляющий выход». Это позволяет роботу анализировать окружающую среду и принимать решения на основе полученной информации.
Напомним, что робот был впервые представлен Tesla в августе 2021 года. Основная цель создания устройства — выполнение рутинных или потенциально опасных задач, таких как перенос тяжёлых предметов или покупка продуктов.
Робот имеет высоту 1,8 метра, весит 57 кг и может развивать скорость до 8 км/ч. В его арсенале передовые технологии в области ИИ и компьютерного зрения, разработанные инженерами Tesla.