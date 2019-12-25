Человекоподобных роботов научили работать в паре друг с другом

Первая версия данного робота была представлена совсем недавно — весной текущего года. При этом Digit уже сейчас умеет достаточно аккуратно обращаться с различными предметами, а также носить коробки, прямо как решения от Boston Dynamics. Но при всем при этом производителю, для успешного запуска продажи своей разработки, было необходимо научить Digit работать как вместе с людьми, так и в паре с себе подобными роботами.

В итоге компания-разработчик сумела добиться поставленной цели. Тестирование взаимодействия между двумя Digit проходило в офисе Agility Robotics. Роботы должны были перенести коробки с одного стола на другой, используя для этого лишь помощь друг друга. И в итоге они успешно справились с задачей, а значит Digit вполне могут быть востребовано в сферах, связанных, скажем, с сортировкой и доставкой различных посылок.