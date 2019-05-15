Челябинский «Бургер Кинг» оштрафовали за матерный кофе

На челябинский «Бургер Кинг» наложен штраф в размере 105 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба челябинской УФАС России.

По мнению ведомства, «Бургер Кинг» выпустил рекламу, противоречащую требованиям Закона о рекламе по части запрета на употребления мата. В рекламе была фраза: «Коля из Бургер Кинга раздаст по Е-баллам за кофе…».

Антимонопольщики отмечают, что рекламное предложение от заведения быстрого питания поступило на электронную почту гражданина в ноябре 2018 года. Посчитав недопустимым распространение такой рекламы в связи с наличием в ней ненормативной лексики, житель Челябинска обратился с заявлением в антимонопольную службу.

Как пояснили ведомству представители «Бургер Кинг», в рекламе сообщается о начислении Electronic-баллов (электронных баллов) за приобретение продукции в заведениях сети. По мнению компании, данная информация не является рекламой, поскольку направлена путем выборочной рассылки по базе конкретных пользователей мобильного приложения и карт лояльности компании. Следовательно, информация не была адресована неопределенному кругу лиц.