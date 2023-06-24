Челябинского робота-сварщика научили искать дефекты

Исследователи из Южно-Уральского государственного университета оснастили робота FANUС системой технического зрения, позволяющей тому отслеживать дефекты при сварке.

Дефекты в сварке предсказать невозможно, отмечает один из ученых, заведующий кафедрой оборудования и технологии сварочного производства ЮУрГУ Михаил Иванов. В настоящее время качество сварки оценивает человек. Ученые же придумали, как научить самого робота искать дефекты.

Для начала робота-сварщика оснастили системой технического зрения. После установки камеры исследователи приступили к кропотливой работе: сварили металлические пластины и испортили швы дрелью. Робот делал снимки, ученые выгружали их и предобрабатывали вручную. Для обучения нейронной сети пришлось сделать пять тысяч таких снимков.

Кроме обнаружения дефектов нейросеть умеет оценивать зазоры и определять необходимый для каждого из них режим сварки.