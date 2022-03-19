Чем без вреда для здоровья можно заменить сахар

Специалист отметила, что злоупотребление сахаром может привести к серьёзным для организма последствиям. При этом организму нужен не сам сахар, а глюкоза, которую без вреда для здоровья можно получить из других продуктов. Врач назвала сухофрукты: виноград, красные и зелёные яблоки. Можно добавить в рацион мёд, в котором много природных сахаров и антисептиков.

Кроме того, многие люди с сахара переходят на стевию — природный сахарозаменитель растительного происхождения. Но в ней содержится не сахар, а такое вещество, как гликлазид, оказывающее на организм благотворное влияние.

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