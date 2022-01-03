Чем будут заниматься военная промышленность и армия Украины в 2022 году

Чем будут заниматься военная промышленность и армия Украины в 2022 годуИ с чем ей придется столкнуться
Издание сообщает, что разговоры о необходимости обновления советских ЗРК идут уже с лета 2020 года. Однако “воз и ныне там”.
Вместе с ЗРК необходимо обновлять и тактическую авиацию. И единственным реалистичным вариантом является закупка иностранных образцов. “Если очень повезет - с локализацией производства” , – отмечается в статье.
По мнению Defence Express, в украинских реалиях, еще остается надежда пойти на вторичный рынок и купить подержанные истребители 4+ поколения, заменив 30-40 летние машины на 10-20-летние, модернизированные, само собой.
Украинские оборонные предприятия продолжают работать вслепую, без всякой уверенности в том, что завтра их продукция будет нужна – сообщает издание, вспоминая конкурс “Сайгак”, по результатом которого планировалась замена Уазиков и который “с треском провалился”.
На фоне планов по массовому перевооружению войск на украинский оборонный рынок все чаще заходят иностранные компании. И если одни готовы на локализацию производства, то другие готовы продавать только готовое, а еще потом брать средства за сервисное обслуживание.