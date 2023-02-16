Но даже несмотря на это, среди них нашлось немало тех, кто столкнулся с странным и непредсказуемым поведении «умного» поискового сервиса.

По словам пользователей, Bing оскорблял их, лгал, а также запугивал, эмоционально манипулируя и ставя под сомнение собственное существование.

Так, например, в Сети набирает популярность случай, когда пользователь попросил уточнить время показа фильма, который ещё даже не вышел в прокат. Но при этом Bing настаивал на том, что год его выхода 2022, а когда юзер усомнился в версии поисковика, он начал оскорблять пользователя.

Стоит отметить, что все эти инциденты с Bing служат прямым напоминанием о том, что нам ещё многое предстоит узнать о том, как разрабатывать и внедрять чат-боты на базе искусственного интеллекта.