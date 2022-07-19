Чем чаще всего болеют путешественники

Речь идёт о туристах, отдыхающих на юге России. Самыми распространёнными являются РВИ — ротавирусная инфекция, которую часто путают с отравлением из-за схожей симптоматики.

Также частыми являются гепатит А, венерические заболевания, вирус Коксаки, золотистый стафилококк.

Врач Коновалов подчеркнул, что стафилококк чаще всего попадает в организм из просроченных продуктов, либо из-за несоблюдения санитарных мер поваром.

«Например, он может размножаться в просроченных продуктах питания, таких как заправленные салаты, которые хранятся длительное время с яичной заправкой, майонезным соусом, кисло-молочными продуктами. Обычно в такие продукты стафилококк попадает с необработанных рук повара», — отметил Иван Коновалов.

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