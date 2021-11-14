Чем человеческий мозг отличается от мозга развитых животных

Специалисты сравнили нейроны ряда животных, включая макаку, игрунковую обезьяну, мышь, крысу и других. У всех животных, участвовавших в исследовании, плотность ионных каналов была одинаковой.

При разных размерах, и соответствующем количестве каналов, работают нейроны у животных одинаково. У млекопитающих в мембранах пирамидальных нейронов пятого слоя коры полушарий, на которой учёные сфокусировались, толщина коры и размеры нейронов увеличивались от самых маленьких до приматов, вместе с тем плотность ионных каналов у каждого отдельного нейрона оказалась одинаковой. И значит электрические свойства будут одинаковы и у мыши, и у обезьяны. Но у человека нейроны построены иначе: у человека, несмотря на размеры, плотность ионных каналов оказалась меньше, чем у животных.

Учёные предположили, что такие свойства каналов у человека — экономия энергии. Все каналы требуют «обслуживания», и чем их больше, тем больше необходимо энергии для их бесперебойной работы. Вероятно, в процессе эволюции человека, из его мозга ушли «животные» нейроны, а энергия распределяется на другие задачи.