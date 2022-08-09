Чем дефицит фолиевой кислоты опасен для здоровья

При попадании в организм фолиевая кислота распадается на биологически активные вещества, которые важны для метаболизма. Медики дают рекомендации поддерживать уровнь фолиевой кислоты с помощью витаминных комплексов, добавок и сбалансированного рациона, в котором будут присутствовать зелёные листовые овощи, такие как шпинат, лук-порей, спаржа, капуста, а также бобовые.

К тому же врачи советуют регулярно делать анализы на уровень фолиевой кислоты. Эти меры помогут профилактировать рак.

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