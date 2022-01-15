Чем действительно опасно курение электронных сигарет

Электронные сигареты и вейпы опасны не только веществами, но и самим процессом курения. По словам нарколога Олега Стеценко, при курении обычных сигарет, происходит лёгкий ожог трахеи, в горле начинает першить. И человек, надышавшись дымом и почувствовав першение, курить прекращает.

Электронные устройства ожогов не вызывают, поэтому курить с их помощью можно долго. При этом необходимо учитывать, что, кроме никотина, человек вдыхает ещё более ядовитые усилители вкуса и ароматизаторы. И чем это может закончиться, остаётся только догадываться.

Как отметила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, вейпы и электронные сигареты особенно опасны для детей. Их использование пагубно сказывается на развитии в целом и на функциях внешнего дыхания, которые окончательно устанавливается примерно к 20 годам.

«Вейпы в 95% случаях содержат никотин, и это пагубно влияет на здоровье, особенно в подростковом возрасте, с точки зрения развития никотиновой зависимости. И эта зависимость развивается очень быстро от никотина, содержащегося в вейпах. Более того, он очень токсичен по сравнению с никотином в табаке — там он тоже, конечно, не природный, но в вейпах он чисто синтетический», — подчеркнула эксперт.

В результате может развиться пневмония. В США уже пережили настоящую эпидемию увлечения вейпингом. Молодые люди, средний возраст которых был около 25 лет, попадали в больницы с пневмониями, у которых врачи не находили ни вирусного, ни бактериального начала. Все эти пациенты испытывали страсть к вейпингу.