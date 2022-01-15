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Чем действительно опасно курение электронных сигарет

Это может привести к серьёзным болезням
О вейпах и электронных сигаретах ходит множество слухов. Зачастую оспаривается вред от них, Но практика показывает, что курение таких устройств ещё более опасно, чем обычные сигареты.
Чем действительно опасно курение электронных сигарет

Электронные сигареты и вейпы опасны не только веществами, но и самим процессом курения. По словам нарколога Олега Стеценко, при курении обычных сигарет, происходит лёгкий ожог трахеи, в горле начинает першить. И человек, надышавшись дымом и почувствовав першение, курить прекращает.

Электронные устройства ожогов не вызывают, поэтому курить с их помощью можно долго. При этом необходимо учитывать, что, кроме никотина, человек вдыхает ещё более ядовитые усилители вкуса и ароматизаторы. И чем это может закончиться, остаётся только догадываться.

Как отметила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян, вейпы и электронные сигареты особенно опасны для детей. Их использование пагубно сказывается на развитии в целом и на функциях внешнего дыхания, которые окончательно устанавливается примерно к 20 годам.

«Вейпы в 95% случаях содержат никотин, и это пагубно влияет на здоровье, особенно в подростковом возрасте, с точки зрения развития никотиновой зависимости. И эта зависимость развивается очень быстро от никотина, содержащегося в вейпах. Более того, он очень токсичен по сравнению с никотином в табаке — там он тоже, конечно, не природный, но в вейпах он чисто синтетический», — подчеркнула эксперт.

В результате может развиться пневмония. В США уже пережили настоящую эпидемию увлечения вейпингом. Молодые люди, средний возраст которых был около 25 лет, попадали в больницы с пневмониями, у которых врачи не находили ни вирусного, ни бактериального начала. Все эти пациенты испытывали страсть к вейпингу.

Источник: Известия
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