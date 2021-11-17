Чем дети, которым трудно читать, отличаются от обычных в работе мозга

Это генетически обусловленное неврологическое расстройство, которое проявляется в нарушениях способности к письму, чтению, но с сохранением общей способности к обучению. Было собрано 100 детей в возрасте 6-14 лет — 50 с диагностированной дислексией и 50 — без неё. Участники должны были определить общее направление движения точек — проверялось время анализа и усвоения визуальной информации.

Дети без дислексии справлялись стандартно. С дислексией — дольше анализировали и интерпретировали визуальный ряд, причём их ответы были менее точны. Во время теста всем участникам проводилась электроэнцефалография для изучения активности мозга.

Было обнаружено, что синхронизированная активность участков теменной области головного мозга увеличивалась у всех участников, но у детей с дислексией это происходило медленнее.

При этом учёные отмечают, что причины дислексии пока остаются неясными.