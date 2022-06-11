Чем для жизни человека опасен укус клеща

Клещи являются переносчиками опасной для жизни инфекции — клещевого энцефалита. Эта болезнь чревата серьёзными последствиями: отёком головного мозга, параличом дыхательной мускулатуры. Клещевой энцефалит может вызвать различные тяжёлые и опасные для жизни осложнения, но самыми опасными являются отёк головного мозга, парез и паралич дыхательной мускулатуры с развитием дыхательной недостаточности вплоть до остановки дыхания, формирования тяжёлой пневмонии.

Первыми признаками клещевого энцефалита являются повышенная температура тела, слабость, мышечная боль, интенсивная головная боль, рвота. Классический клинический симптом — поражение центральной и периферической нервной системы.

«Коварность клещевого энцефалита заключается в том, что возбудитель передаётся даже при кратковременном присасывании клеща. К сожалению, удаление клеща не избавляет человека от риска заражения клещевым энцефалитом, так как уже в первых порциях слюны голодного клеща содержится достаточное для развития болезни количество вирусных частиц», — подчеркнула врач.

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