Чем домашние соления опасны для здоровья

Чем домашние соления опасны для здоровьяКак всегда, дьявол кроется в мелочах
По словам эксперта, в таких соленьях может оказаться токсин ботулизма. Он, в свою очередь, может быть смертельно опасен для некоторых людей. И самое опасное во всём этом то, что определить его присутствие невозможно, т.к. он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Более того, банка солений, содержащих его, даже не вздувается.
Ботулизм бывает в самодельной соленой рыбе, в любых консервах домашнего приготовления — грибах, солёных или маринованных овощах. Чем более многокомпонентное содержимое банки, тем больше вероятность, что с каким-то из ингредиентов попадёт спора, которая прорастёт, и появится вегетативная форма, которая и начнёт синтезировать токсин.
При этом специалист не забыл упомянуть и о том, какие у отравления симптомы. Так, в их числе он назвал сухость во рту и туман в глазах, нарушения речи, дыхания, глотания.