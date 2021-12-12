Чем домашние соления опасны для здоровья

По словам эксперта, в таких соленьях может оказаться токсин ботулизма. Он, в свою очередь, может быть смертельно опасен для некоторых людей. И самое опасное во всём этом то, что определить его присутствие невозможно, т.к. он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Более того, банка солений, содержащих его, даже не вздувается.