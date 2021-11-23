Чем грозит размещение американцами ядерного оружия в Восточной Европе

Ранее он же предположил, что новое правительство Германии вряд ли откажется от размещения ядерного оружия США на своей территории. По его словам, ни у одной из сил, которые сформируют новый кабинет министров, не будет желания поднимать такого рода вопросы, как перенос размещения американского ядерного оружия.