Чем грозит размещение американцами ядерного оружия в Восточной Европе

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Чем грозит размещение американцами ядерного оружия в Восточной ЕвропеИ все это на фоне событий на польско-белорусской границе
Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО назвал последствия размещения ядерного оружия США в Восточной Европе.
По его словам, ситуацию и без того усложняет миграционный кризис на польско-белорусской границе.
Безусловно, ядерное оружие в Польше будет отягчающим фактором нежели чем-то, что это будет эту безопасность обеспечивать. Это, конечно, будет шаг в опасном направлении
Артем Соколов
Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО
Ранее он же предположил, что новое правительство Германии вряд ли откажется от размещения ядерного оружия США на своей территории. По его словам, ни у одной из сил, которые сформируют новый кабинет министров, не будет желания поднимать такого рода вопросы, как перенос размещения американского ядерного оружия.
Источник: Лента.ру