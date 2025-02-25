Чем грозит россиянам новый закон о борьбе с киберпреступностью

Глыбочка указывает, что в основе законопроекта лежит создание Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (ЕСМЭВ). Этот сервис позволит госорганам отслеживать кибератаки в режиме реального времени, банкам приостанавливать подозрительные переводы, а операторам связи блокировать мошеннические звонки. В теории, такие меры могут снизить уровень IT-преступности.

Однако у законопроекта есть спорные моменты. Один из них — запрет на использование популярных мессенджеров для официальных коммуникаций между гражданами и организациями.