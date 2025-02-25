Чем грозит россиянам новый закон о борьбе с киберпреступностью

Чем грозит россиянам новый закон о борьбе с киберпреступностьюБез доработок законопроект может применяться некорректно
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Адвокат и эксперт в области уголовного права Владимир Глыбочка отмечает, что необходимость принятия подобных мер давно назрела. Согласно статистике, киберпреступность в России растет стремительными темпами: только за 2024 год зафиксировано более 765 тысяч преступлений с использованием информационных технологий, что составляет около 40% от общего числа преступлений. Наиболее распространены телефонные мошенничества, взломы аккаунтов и кражи с банковских счетов.
Звонки от имени «сотрудника банка» и «правоохранительных органов», ложные объявления купли-продажи в сети Интернет, оформление микрозаймов дистанционным способом, взлом социальной сети (мессенджера) с последующим займом у близких лиц, фишинговые сайты (маскирующиеся под известные легальные бренды с целью заманивания жертвы) и т. д. Примерно пятую часть преступлений в сфере ИКТ составляют кражи с банковского счета.
Глыбочка указывает, что в основе законопроекта лежит создание Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (ЕСМЭВ). Этот сервис позволит госорганам отслеживать кибератаки в режиме реального времени, банкам приостанавливать подозрительные переводы, а операторам связи блокировать мошеннические звонки. В теории, такие меры могут снизить уровень IT-преступности.
Однако у законопроекта есть спорные моменты. Один из них — запрет на использование популярных мессенджеров для официальных коммуникаций между гражданами и организациями.
С одной стороны, данная мера закроет для мошенников один из важнейших каналов связи. Но с другой, для многих законопослушных граждан значительно усложнит взаимодействие с госучреждениями, банками и провайдерами телекоммуникационных услуг.
Также вызывает вопросы полномочие банков «замораживать» подозрительные транзакции. С одной стороны, это может защитить клиентов от мошенников, но с другой — возрастает риск, что средства добросовестных граждан будут заблокированы без объяснений.
При этом Глыбочка отмечает, что эффективность закона во многом будет зависеть от подзаконных актов, которые определят, как именно он будет реализован.
Надо признать, что сегодня Россия стоит на перепутье: с одной стороны, кибермошенничество угрожает экономической стабильности и безопасности граждан. С другой — чрезмерное регулирование телекоммуникационной сферы может задушить инновации и ограничить свободу пользователей услуг Интернета и мобильной связи.