Чем ИИ отличается от нейросети

Искусственный интеллект — это изучение алгоритмов, которые позволяют компьютерам решать сложные задачи, подобные тем, что выполняет человеческий разум. Машинное обучение, в свою очередь, является подмножеством искусственного интеллекта, где используются различные методы для решения интеллектуальных задач.

Символьный искусственный интеллект — это подход в искусственном интеллекте, который моделирует рассуждения человека. Он основан на работе с символами и позволяет проводить логические выводы и доказательства, аналогичные тем, что делает математик. Например, символьный искусственный интеллект может использоваться для доказательства математических теорем.

Нейросети — это другой подход к искусственному интеллекту, который моделирует работу мозга человека. Они состоят из «нейронов», которые обрабатывают информацию и передают сигналы друг другу. Нейросети могут использоваться в машинном обучении, где они обучаются на больших объёмах данных, чтобы минимизировать ошибку и выполнять различные задачи.

ChatGPT — это нейросетевая модель, которая выполняет функцию языковой модели. Она имитирует живое взаимодействие в интернете и может генерировать тексты, отвечая на заданные вопросы или выполняя указанные задания. Однако она также может отказать в выполнении запроса, основываясь на имеющихся примерах и контексте. Пользователь может влиять на ответы ChatGPT, меняя запросы или уточняя свои цели, но это не влияет на параметры модели напрямую.