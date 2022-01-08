Чем именно полезна красная рыба

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Чем именно полезна красная рыбаИ кому опасно есть её
Как-то так получилось, что красную рыбу принято считать полезной. Но почему именно она полезная? Ответить на этот вопрос взялась врач-нутрициолог Алёна Степанова.
По словам специалиста, в первую очередь красная рыба полезна за счёт полезных жиров, которые улучшают обмен веществ, укрепляют стенки сосудов и нормализуют артериальное давление. В свою очередь это приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом врач посоветовала аккуратно вводить красную рыбу в рацион при пищевой непереносимости. Тот же совет она дала людям с проблемами с печенью и желчным пузырём.
Степанова также отметила, что покупаемая рыба бледного окраса, то это может говорить о её несвежести. Такого продукта стоит избегать. При этом яркий цвет рыбы тоже не является гарантом качества — в корм для неё могли добавлять красители.
Источник: РИА Новости