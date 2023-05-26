Чем именно российский С-350 лучше американского Patriot

Как выяснилось, российский ЗРК в три раза опережает своего американского соперника по количеству зенитных ракет. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.

Специалист объяснил, что С-350 занимает промежуточное положение между «Буком» и С-400. «Вероятно, С-350 оснащён 12 ракетами, в то время как одна пусковая установка американского Patriot несет всего четыре ракеты», — отметил Суконин.

Благодаря такому внушительному боекомплекту, залп С-350 способен справиться с массированным ракетным ударом ВСУ в определённой области, добавил эксперт. И чем больше противоракет у защищающей стороны, тем сложнее атакующим решить боевые задачи.

Эксперт полагает, что батареи С-350 смогут уничтожить как ложные, так и боевые цели. По словам Суконкина, в режиме полного автомата, без участия оператора, модель уже успешно сбивала самолёты ВСУ в зоне специальной военной операции.