Чем истребитель Су-75 Checkmate заинтересовал иностранных заказчиков

Как отметил эксперт, Checkmate интересует заказчиков рядом уникальных ТТХ: способностью укороченного взлёта и посадки, увеличенной скоростью, дальностью и боевой нагрузкой.

Также Кошкин добавил, что у нового истребителя открытая архитектура, он строится по модульному принципу. Любой заказчик сможет получить именно ту конфигурацию самолёта, которая ему нужна.

В кабине истребителя устанавливается радиоэлектронное оборудование с алгоритмами искусственного интеллекта, что повышает его эффективность. «Здесь есть широкодиапазонные системы обзора по всем ракурсам, то есть машина предупреждает лётчика о потенциальной угрозе с любого направления. Также самолёт может одновременно атаковать до шести целей и отслеживать до 30 воздушных целей, две наземные или морские цели — и всё это даже при наличии электронных помех», — подчеркнул Кошкин.

Вероятно, по этой причине самолёт готовы приобрести в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке и даже в Европе.