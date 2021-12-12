Чем хурма полезна для человека в зимний период

По крайней мере, по словам специалистов Центра общественного здоровья Карелии, в этом продукте содержатся витамины А, С и P. Именно они способны помочь в повышении иммунитета и положительно сказаться на общем состоянии организма.

Витамины этих групп помогают коже оставаться более эластичной и упругой. Также хурма может быть полезна и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. За счёт калия, который содержится в продукте.