Чем коронавирус «Дельта» в России отличается от зарубежного

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Чем коронавирус «Дельта» в России отличается от зарубежногоСуществует два отличия
Штамм коронавируса «Дельта», распространённый в России, отличается от основного варианта тем, что он не прикреплён к спайк-белку, а находится в генах. Об этом рассказал молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.
По словам эксперта, российская мутация «Дельты» находится в генах NSP2 и ORF7a. Такие мутации меняют последовательность аминокислот в белках, но какого-то принципиального значения не имеют.
Скорее всего, такие мутации пришли в Россию случайно, а не в силу закономерностей. По такому же сценарию может распространяться и новый штамм «Омикрон».
«На ранней стадии новой эпидемической волны произошло то, что в генетике называется эффектом основателя, когда важно, какой именно из равноправных вариантов случайно оказывается в вашей стране. И вот он первым и успевает размножиться», — отметил учёный.
Источник: Известия