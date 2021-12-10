Чем коронавирус «Дельта» в России отличается от зарубежного

По словам эксперта, российская мутация «Дельты» находится в генах NSP2 и ORF7a. Такие мутации меняют последовательность аминокислот в белках, но какого-то принципиального значения не имеют.

Скорее всего, такие мутации пришли в Россию случайно, а не в силу закономерностей. По такому же сценарию может распространяться и новый штамм «Омикрон».

«На ранней стадии новой эпидемической волны произошло то, что в генетике называется эффектом основателя, когда важно, какой именно из равноправных вариантов случайно оказывается в вашей стране. И вот он первым и успевает размножиться», — отметил учёный.