Чем лецитин полезен для организма человека

Врач подчеркнула, что это полезное вещество, состоящее из фосфолипидов, триглицеридов и жирных кислот. Лецитин важен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также нормализует функционирование печени. Более того, это вещество положительно влияет на продолжительность жизни.

По словам Чехониной, высокий уровень лецитина содержится в курином мясе, морской рыбе, говяжьей печени, горохе, сое, бобовых. «Сейчас у многих, даже у молодых людей развивается жировой гепатоз. Когда в печени накапливается избыточное количество жира. И очень часто виной этому современное питание. Для того чтобы ликвидировать эти последствия и нормализовать работу печени, нам нужен лецитин», — отметила эксперт.

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