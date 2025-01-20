Исследование, опубликованное в Journal of Marketing, охватило 27 стран и множество групп пользователей. Результаты показали, что люди с низким уровнем знаний об ИИ воспринимают его как удивительное явление, особенно когда он выполняет задачи, ранее считавшиеся исключительно человеческими, например, создание искусства или эмоциональная поддержка.

Наоборот, те, кто глубже понимает, как работают алгоритмы, видят ИИ менее волшебным. Для них это всего лишь инструмент, основанный на данных и математике. Это различие особенно заметно в контексте задач, связанных с человеческими качествами, такими как эмпатия: люди с низкой грамотностью в области ИИ чаще доверяют ему в таких сферах.

Интересно, что низкая грамотность в ИИ часто сопровождается недоверием к его возможностям, этичности и безопасности. Однако эти опасения не мешают ощущению «магии», которое привлекает пользователей.