Чем мощная магнитная буря опасна для здоровья

Чем мощная магнитная буря опасна для здоровьяОбъяснила гелиобиолог
Ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН, руководитель секции по «Гелиобиологии» научного совета РАН по проблеме «Солнечно-земные связи», доктор физико-математических наук Тамара Бреус рассказала о влиянии мощных магнитных бурь на здоровье человека.
Специалист рассказала, что метеозависимость — научно доказанный факт. Каждая клетка человеческого организма имеет заряд, что и вызывает метеозависимость в той или иной мере. И, хотя организм к этому приспособлен, иногда это состояние проявляется болезненно.
В частности, магнитные бури оказывают серьёзное влияние на сердечно-сосудистую систему. Кровь под воздействием магнитного поля может сгущаться и за счёт склеивания эритроцитов, сворачиваться, сосуды сужаются, «а давление в них растёт».
В связи с этим эксперт предупредила, что в период магнитных бурь дополнительно случается порядка 11 тысяч инфарктов и 7 тысяч инсультов.
Кроме того, магнитные бури могут влиять и на опорно-двигательный аппарат.
Космическая погода влияет и на опорно-двигательную систему. Кости, так же как и все органы тела, питаются кровью. Поэтому во время магнитной бури могут возникнуть боли в опорно-двигательной системе. Это могут почувствовать люди с воспалением в суставах, например в коленях.
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