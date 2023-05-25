Чем мощная магнитная буря опасна для здоровья

Специалист рассказала, что метеозависимость — научно доказанный факт. Каждая клетка человеческого организма имеет заряд, что и вызывает метеозависимость в той или иной мере. И, хотя организм к этому приспособлен, иногда это состояние проявляется болезненно.

В частности, магнитные бури оказывают серьёзное влияние на сердечно-сосудистую систему. Кровь под воздействием магнитного поля может сгущаться и за счёт склеивания эритроцитов, сворачиваться, сосуды сужаются, «а давление в них растёт».

В связи с этим эксперт предупредила, что в период магнитных бурь дополнительно случается порядка 11 тысяч инфарктов и 7 тысяч инсультов.

Кроме того, магнитные бури могут влиять и на опорно-двигательный аппарат.