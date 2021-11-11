Чем может быть опасно употребление хлеба

Как отметила эксперт, хлеб — быстрый углевод, негативно влияющий на углеводный обмен и вызывающий инсулинорезистентность. И если отказаться от его употребления, это приведёт к снижению уровня глюкозы и инсулина, что является профилактикой сахарного диабета второго типа. Кроме того, при употреблении хлеба в кишечнике повышается рост патогенов и грибковой флоры.

При этом эксперт отметила, что самым полезным считается цельнозерновой хлеб с отрубями и клетчаткой, потому что именно этот продукт является «самым нейтральным из всех видов хлеба, которые повышают инсулин и глюкозу».

«Хлеб — это быстрый углевод, который негативно влияет на углеводный обмен и вызывает инсулинорезистентность. При отказе от хлеба у человека уменьшится инсулин, глюкоза и нормализуется углеводный и липидный обмен. Также снизятся триглицериды и плохие фракции холестерина. В кишечнике замедлится рост патогенных бактерий и грибов, что даст рост содружественной микробиоте», — подчеркнула врач.