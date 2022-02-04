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Чем может быть опасно злоупотребление острой пищей

Могут обостриться болезни
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян предупредила об опасности частого употребления острых блюд.
Чем может быть опасно злоупотребление острой пищей

Как отметила врач, острая пища имеет ряд полезных свойств. Острая пища является природным антиоксидантом, обладает антиканцерогенным и противовоспалительным действием. К тому же такая пища полезна для нормализации артериального давления и снижения уровня плохого холестерина.

Однако злоупотребление острой пищей может привести к снижению когнитивных функций. Это доказали в Китае: были проведены исследования с участием 4,5 тысяч человек, которые ежедневно употребляли 50 граммов перца. Они жаловались на снижение когнитивных способностей.

Кроме того, острая еда противопоказана при болезнях желудочно-кишечного тракта. По словам Арзуманян, она не приводит к язве желудка или двенадцатиперстной кишки, но может спровоцировать обострение уже диагностированных заболеваний.

Но отдельно врач отметила, что острая пища противопоказана при острой фазе любой болезни, особенно при кашле. А пиперин и капсаицин, содержащиеся в перце, воздействуют на рецепторы, которые активируются при высокой температуре. Мозг соответственно воспринимает эти вещества и поэтому может наблюдаться повышенное потоотделение, слезотечение из носа и глаз, усиливаться кровообращение.

Также отмечается, что люди с заболеваниями желудка, с повышенной кислотностью, сахарным диабетом или холестерином должны ограничить потребление блюд с острым перцем.

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Источник: Известия
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