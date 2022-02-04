Чем может быть опасно злоупотребление острой пищей

Как отметила врач, острая пища имеет ряд полезных свойств. Острая пища является природным антиоксидантом, обладает антиканцерогенным и противовоспалительным действием. К тому же такая пища полезна для нормализации артериального давления и снижения уровня плохого холестерина.

Однако злоупотребление острой пищей может привести к снижению когнитивных функций. Это доказали в Китае: были проведены исследования с участием 4,5 тысяч человек, которые ежедневно употребляли 50 граммов перца. Они жаловались на снижение когнитивных способностей.

Кроме того, острая еда противопоказана при болезнях желудочно-кишечного тракта. По словам Арзуманян, она не приводит к язве желудка или двенадцатиперстной кишки, но может спровоцировать обострение уже диагностированных заболеваний.

Но отдельно врач отметила, что острая пища противопоказана при острой фазе любой болезни, особенно при кашле. А пиперин и капсаицин, содержащиеся в перце, воздействуют на рецепторы, которые активируются при высокой температуре. Мозг соответственно воспринимает эти вещества и поэтому может наблюдаться повышенное потоотделение, слезотечение из носа и глаз, усиливаться кровообращение.

Также отмечается, что люди с заболеваниями желудка, с повышенной кислотностью, сахарным диабетом или холестерином должны ограничить потребление блюд с острым перцем.

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