Наука и технологии
02:06, 13 января 2023
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Чем можно заменить одноразовую пластиковую посуду, чтобы не вредить экологии

Рассказала эколог

Эколог предложила заменить одноразовую пластиковую посуду на алюминиевую, чтобы не вредить окружающей среде. Эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова заявила, что одноразовой пластиковой посуде можно найти замену, чтобы снизить вред для окружающей среды.

Чем можно заменить одноразовую пластиковую посуду, чтобы не вредить экологии

Фото: Media-digital.ru

По мнению Левановой, одноразовую посуду можно заменить тоже пластиковой, но многоразовой. Одноразовая посуда условно стоит 100 рублей, а многоразовая — 1 тысячу. Но разница в том, что в первом случае такую посуду приходится покупать и выбрасывать регулярно, а во втором — пользоваться можно постоянно.

Также Леванова обратила внимание, что пластиковая посуда легко заменяется алюминиевой. Комплекты такой посуды «практически ничего не весят, зато обладают высокой износостойкостью и прослужат долгие годы, не требуя замены».

Это абсолютно бессмысленная часть нашей жизни, ставшая привычной. Мы используем одноразовую посуду в походах и на праздниках, хотя она прекрасно заменяется тоже пластиковой, но многоразовой. Это ведь намного выгоднее даже с точки зрения экономии: да, упаковка одноразовой посуды стоит сто рублей, но покупается регулярно. А на многоразовый комплект можно потратить тысячу рублей, но пользоваться постоянно.

Аида Леванова
Главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР»
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