Чем можно заменить одноразовую пластиковую посуду, чтобы не вредить экологии

По мнению Левановой, одноразовую посуду можно заменить тоже пластиковой, но многоразовой. Одноразовая посуда условно стоит 100 рублей, а многоразовая — 1 тысячу. Но разница в том, что в первом случае такую посуду приходится покупать и выбрасывать регулярно, а во втором — пользоваться можно постоянно.

Также Леванова обратила внимание, что пластиковая посуда легко заменяется алюминиевой. Комплекты такой посуды «практически ничего не весят, зато обладают высокой износостойкостью и прослужат долгие годы, не требуя замены».