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Чем можно заменить привычные ингредиенты новогодних блюд

Если диета или пост
Чем заменить традиционные ингредиенты новогодних блюд, если приходится соблюдать лечебную диету, либо если человек постится, рассказала врач персонифицированной медицины, диетолог, профессор ФМБА России Маргарита Королёва.
Чем можно заменить привычные ингредиенты новогодних блюд

По её словам, в текущий Рождественский пост разрешены рыба и морепродукты. В тот же салат оливье вместо колбасы или мяса можно добавить крабовые палочки или креветки. Если наблюдаются нарушения метаболизма, можно сделать салат с топинамбуром, а вместо майонеза использовать растительный йогурт с травами и специями. Также можно сделать фруктовый салат с авокадо.

«Вместо шашлыка из мяса отлично подойдёт овощной. Это и вкусно, и полезно. Что касается напитков, то тот же глинтвейн на соке имеет прекрасный вкус благодаря специям. Совсем не обязательно ему быть алкогольным. Не стоит забывать и про морсы, они подойдут и для детей, и для взрослых. Новый год в первую очередь семейный праздник. В эту ночь нужно радоваться общению с близкими, поэтому алкоголь, в принципе, излишен не только для постящихся, но и вообще для всех людей», — посоветовала врач.

Источник: Известия
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