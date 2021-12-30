Чем можно заменить привычные ингредиенты новогодних блюд

По её словам, в текущий Рождественский пост разрешены рыба и морепродукты. В тот же салат оливье вместо колбасы или мяса можно добавить крабовые палочки или креветки. Если наблюдаются нарушения метаболизма, можно сделать салат с топинамбуром, а вместо майонеза использовать растительный йогурт с травами и специями. Также можно сделать фруктовый салат с авокадо.

«Вместо шашлыка из мяса отлично подойдёт овощной. Это и вкусно, и полезно. Что касается напитков, то тот же глинтвейн на соке имеет прекрасный вкус благодаря специям. Совсем не обязательно ему быть алкогольным. Не стоит забывать и про морсы, они подойдут и для детей, и для взрослых. Новый год в первую очередь семейный праздник. В эту ночь нужно радоваться общению с близкими, поэтому алкоголь, в принципе, излишен не только для постящихся, но и вообще для всех людей», — посоветовала врач.