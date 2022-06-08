Чем нарезка колбасы или сыра может быть опасна для здоровья

Врач предупредила, что нарезка опасна в первую очередь риском занесения кишечной инфекции. Неизвестно, насколько хорошо сотрудник магазина или рынка мыл руки, соблюдены ли другие санитарные нормы.

Также Мухина отметила, что недобросовестные продавцы часто пытаются с помощью нарезки колбас, мяса, сыров и других продуктов скрыть истекший срок годности. В итоге на руки покупатель получает не свежий продукт, а еду, обсеменённую бактериями, грибами и другими условно-патогенными микроорганизмами. Всё это может привести к тяжёлым последствиям, вплоть до инфекционно-токсического шока.

Ситуацию может усугубить жара, при которой патогены размножаются быстро и к тому моменту, когда нарезка будет выложена на стол, обсеменённость бактериями может достичь критического уровня, а люди, съевшие такую нарезку получат сильное отравление. На этом фоне растёт температура, развивается диарея, тошнота, рвота, обезвоживание, и даже можно умереть.

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