Чем новый фирменный электросамокат Яндекса будет отличаться от остальных

Яндекс заказала эти самокаты у копании Wind, которую выкупила в 2021 году. На данный момент самокаты тестируют в Израиле, а производство будет запущено в Китае.

Название и стоимость новинки не сообщаются. Известно, что инвестиции в производство электросамокатов составляют примерно $10-15 млн.

При этом представитель одного из сервисов заявил, что характеристики самокатов говорят о том, что устройства Яндекса будут тяжелее и быстрее по сравнению с другими популярными марками. Это снижает безопасность устройства в случае возможной аварии. Также водитель располагается выше от земли, а это уменьшает устойчивость самоката при маневрировании. В электросамокатах Яндекса будет реализована дополнительная амортизация заднего колеса, а площадка для водителя загнута вверх, поэтому ездить вдвоём не получится.

Также отмечается, что Яндекс планирует расширить парк электросамокатов с 20 тысяч до 70 тысяч единиц. Большая часть устройств будет представлена разработкой компании.