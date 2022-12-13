Наука и технологии
16:15, 13 декабря 2022
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Чем новый фирменный электросамокат Яндекса будет отличаться от остальных

Компания покажет новинку на предстоящий конференции

Компания Яндекс 15 декабря на конференции Yet another Conference представит электросамокат собственной разработки.

Чем новый фирменный электросамокат Яндекса будет отличаться от остальных

Фото: Luchshie-akcii.ru

Яндекс заказала эти самокаты у копании Wind, которую выкупила в 2021 году. На данный момент самокаты тестируют в Израиле, а производство будет запущено в Китае.

Название и стоимость новинки не сообщаются. Известно, что инвестиции в производство электросамокатов составляют примерно $10-15 млн.

При этом представитель одного из сервисов заявил, что характеристики самокатов говорят о том, что устройства Яндекса будут тяжелее и быстрее по сравнению с другими популярными марками. Это снижает безопасность устройства в случае возможной аварии. Также водитель располагается выше от земли, а это уменьшает устойчивость самоката при маневрировании. В электросамокатах Яндекса будет реализована дополнительная амортизация заднего колеса, а площадка для водителя загнута вверх, поэтому ездить вдвоём не получится.

Также отмечается, что Яндекс планирует расширить парк электросамокатов с 20 тысяч до 70 тысяч единиц. Большая часть устройств будет представлена разработкой компании.

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