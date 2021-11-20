Чем новый подвид коронавируса «Дельта» отличается от обычного COVID-19

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Чем новый подвид коронавируса «Дельта» отличается от обычного COVID-19Особенностью симптомов
Специалисты из Имперского колледжа в Лондоне обнаружили особенность одного из ответвлений «Дельта»-штамма коронавируса во время исследований, в ходе которых сравнивали «Дельту» и его субварианты.
Речь идёт субварианте AY.4.2, проявляющемся иначе, чем основной штамм. Во время исследования было проверено 100112 ПЦР-тестов на коронавирус, взятых с 19 октября по 5 ноября текущего года. «Дельта»-штамм, как матричный, так и его ответвления, были обнаружены в 841 тесте, 12% из которых пришлось на субвариант AY.4.2.
Но примечательным для учёных оказалось, что только у 33% из заразившихся AY.4.2 были стандартные симптомы ковида — постоянный кашель, потеря либо изменение обоняния, вкуса, лихорадка и т.п.
По мнению исследователей, это важное открытие, которое позволит лучше понять природу вируса. Но это также и опасно — когда нет явных симптомов, человек может не подозревать, что болен и быть разносчиком вируса.
Источник: Известия