Чем новый подвид коронавируса «Дельта» отличается от обычного COVID-19

Речь идёт субварианте AY.4.2, проявляющемся иначе, чем основной штамм. Во время исследования было проверено 100112 ПЦР-тестов на коронавирус, взятых с 19 октября по 5 ноября текущего года. «Дельта»-штамм, как матричный, так и его ответвления, были обнаружены в 841 тесте, 12% из которых пришлось на субвариант AY.4.2.

Но примечательным для учёных оказалось, что только у 33% из заразившихся AY.4.2 были стандартные симптомы ковида — постоянный кашель, потеря либо изменение обоняния, вкуса, лихорадка и т.п.

По мнению исследователей, это важное открытие, которое позволит лучше понять природу вируса. Но это также и опасно — когда нет явных симптомов, человек может не подозревать, что болен и быть разносчиком вируса.