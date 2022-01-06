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Чем опасен автоматический прогноз погоды

И в чем человек его превосходит
Когда речь заходит о прогнозировании погоды, многие, кажется, готовы приветствовать машины. Но люди по-прежнему превосходят алгоритмы - особенно, когда все плохо. Чем же неудобен прогноз погоды, который сделал искусственный интеллект – отвечает издание Wired.
Чем опасен автоматический прогноз погоды

Сегодняшние молниеносные прогнозы, являющиеся продуктом передовых алгоритмов и глобального сбора данных, находятся в одном шаге от полной автоматизации. Но они еще несовершенны. Люди, занимающиеся прогнозированием, обладают уникальным инструментом. Опыт - их способность наблюдать и устанавливать связи там, где алгоритмы не могут, - дает этим синоптикам преимущество, которое продолжает превосходить метеорологические машины в сложных ситуациях.

Хотя модели очень полезны для масштабных прогнозов, они не чувствительны, скажем, к небольшому восходящему потоку в одном маленьком квадрате земли, который указывает на формирование водяного смерча

Эндрю Деванас
Синоптик в офисе Национальной метеорологической службы

Деванасу и его коллегам пришлось вручную изучать изменения в атмосфере в тропических районах, такие как скорость ветра и влажность - изменения, которые алгоритмы не всегда учитывают, чтобы понять, есть ли корреляция между определенными факторами и повышенным риском возникновения водяных смерчей.

Они сравнили эти наблюдения с моделью индекса вероятности, который показывает, насколько вероятны водяные смерчи, и обнаружили, что при правильном сочетании атмосферных измерений человеческий прогноз "превзошел" модель искусственного интеллекта.

Источник: Wired
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