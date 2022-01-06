Чем опасен автоматический прогноз погоды

Чем опасен автоматический прогноз погодыИ в чем человек его превосходит
Сегодняшние молниеносные прогнозы, являющиеся продуктом передовых алгоритмов и глобального сбора данных, находятся в одном шаге от полной автоматизации. Но они еще несовершенны. Люди, занимающиеся прогнозированием, обладают уникальным инструментом. Опыт - их способность наблюдать и устанавливать связи там, где алгоритмы не могут, - дает этим синоптикам преимущество, которое продолжает превосходить метеорологические машины в сложных ситуациях.
Хотя модели очень полезны для масштабных прогнозов, они не чувствительны, скажем, к небольшому восходящему потоку в одном маленьком квадрате земли, который указывает на формирование водяного смерча
Деванасу и его коллегам пришлось вручную изучать изменения в атмосфере в тропических районах, такие как скорость ветра и влажность - изменения, которые алгоритмы не всегда учитывают, чтобы понять, есть ли корреляция между определенными факторами и повышенным риском возникновения водяных смерчей.
Они сравнили эти наблюдения с моделью индекса вероятности, который показывает, насколько вероятны водяные смерчи, и обнаружили, что при правильном сочетании атмосферных измерений человеческий прогноз "превзошел" модель искусственного интеллекта.