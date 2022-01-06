Чем опасен автоматический прогноз погоды

Деванасу и его коллегам пришлось вручную изучать изменения в атмосфере в тропических районах, такие как скорость ветра и влажность - изменения, которые алгоритмы не всегда учитывают, чтобы понять, есть ли корреляция между определенными факторами и повышенным риском возникновения водяных смерчей.

Они сравнили эти наблюдения с моделью индекса вероятности, который показывает, насколько вероятны водяные смерчи, и обнаружили, что при правильном сочетании атмосферных измерений человеческий прогноз "превзошел" модель искусственного интеллекта.