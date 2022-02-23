Чем опасен COVID-19 для мужчин

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Чем опасен COVID-19 для мужчинИ насколько изменения необратимы
В сети появились результаты исследования российских учёных из Сеченовского университета, показавшего, что коронавирус влияет на эндокринную систему мужчин.
Это, в свою очередь, может вызвать появление у них трудностей с потенцией, а также прочих проблемы. При этом у переболевших не обнаружили каких-либо воспалений и нарушений кровотока. Но в то же время учёные зафиксировали у них снижение тестостерона.
Точная причина подобного снижения всё ещё обсуждается, но наиболее вероятно, что нарушения связаны с тяжелым воспалительным процессом, сопровождающим COVID-19.
Дмитрий Еникеев
Профессора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета
Исследователи также узнали, что по итогу, в течение трёх месяцев после выздоровления, уровень гормонов приходит в норму. Это же касается спермы мужчин. То есть если на фоне заболевания отмечается выраженное снижение её качества, то со временем изменения исчезают.
Источник: Andrology